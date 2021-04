Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

Finanztrends Video zu FlatexDEGIRO



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen.Die detaillierten Zahlen für 2020 hätten ein Rekordwachstum für alle wichtigen Kennziffern bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die bereits angehobenen Jahresziele für 2021 seien darüber hinaus zusammen mit den mittelfristigen Zielen bestätigt worden./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 02:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.