Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Die von der US-Bundesbehörde CMS nun final festgelegten Erstattungszahlungen für die Behandlung von Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz seien zwar höher als die ursprünglich vorgeschlagenen Erstattungssätze, aber immer noch zu niedrig, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 01:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.