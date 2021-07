Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für FMC vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Dass der Markt auf eine Anhebung der Jahresziele spekuliere, sei zu voreilig, warnte Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Viele Variablen wie etwa der Einfluss der Delta-Variante des Corona-Virus lägen nicht in der Kontrolle des Dialyseanbieters. Diese Einsicht könnte die jüngste Kursrally ins Stocken bringen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 11:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.