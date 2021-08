Jefferies belässt Encavis auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Encavis nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen.Nach einem schwachen ersten Quartals habe sich der Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien deutlich erholt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Freitag. Das sei ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Jahresziele gewesen. Der Beitrag zweier neuer Solarparks in Spanien habe schlechte Wetterverhältnisse wettgemacht./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 02:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.