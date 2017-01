Jefferies belässt Ebay auf 'Hold' - Ziel 32 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ebay vor Zahlen zum Schlussquartal 2016 auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 US-Dollar belassen.Die Online-Unternehmen mit einem starken Werbegeschäft auf mobilen Endgeräten wie die Alphabet-Tochter Google und besonders Facebook erschienen am besten positioniert, schrieb Analyst Brian Fitzgerald in einer Studie vom Dienstag. Bei Ebay rechnet er indes mit weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen und sieht moderate Risiken von der Währungsseite./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.