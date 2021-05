Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 3600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Diageo nach der Strategie-Präsentation "Society 2030" des Spirituosenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen.Das Programm sei ambitioniert, um eine einvernehmliche und nachhaltige Welt zu schaffen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das größte Risiko drehe sich aber um das Thema, ob es innerhalb eines Nachhaltigkeitskonzepts (ESG) ein Problem mit Alkohol gebe, doch um dies zu debattieren sei es wohl zehn Jahre zu früh./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 09:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / 09:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.