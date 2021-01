Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 18,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen.Die von der Telekom und dem Telekommunikationsdienstleister Cellnex angekündigte Zusammenlegung ihrer Funktürme in den Niederlanden sei viel zu klein, um meßbare Auswirkungen zu sehen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Interessanter sei vielmehr die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (DIV) zur "Förderung digitaler Infrastrukturinvestitionen in ganz Europa in Glasfaser, Funktürme und Rechenzentren", an dem die Bonner mit 25 Prozent beteiligt sein sollen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 03:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 03:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.