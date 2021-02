Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 167 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen.Analyst Martin Price bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Fondsvertriebs-Plattform MFEX von Nordic Capital wohl zum Verkauf stehe. Sollte der deutsche Börsenbetreiber diese übernehmen, könnte sein Gewinn je Aktie im ersten Jahr nach Abschluss des Deals und ohne Berücksichtigung von Synergien um etwa zwei bis drei Prozent steigen. Price betonte, dass Dienstleistungen rund um Investmentfonds zu den Feldern gehörten, welche die Deutsche Börse mit Blick auf externe Wachstumsmöglichkeiten ausgemacht habe./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 11:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 11:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.