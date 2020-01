Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Die laut einem Pressebericht offenbar zum Verkauf stehende Devisenplattform Currenex könnte ins Visier der Deutschen Börse und der Euronext geraten, da beide Börsenbetreiber sich nach Zukäufen zur Stärkung ihrer Währungsgeschäfte umschauen wollten, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch eine Übernahme könnten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Deutschen Börse im Jahr 2021 um zwei bis drei Prozent steigen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2020 / 14:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.