Jefferies belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Seine jüngsten Gespräche mit den Lkw-Herstellern bestätigten eine anhaltend starke Nachfrage in Schlüsselmärkten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Traton und Daimler Trucks dürften für das zweite Quartal starke Kennziffern bekannt geben./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 14:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.