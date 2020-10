Jefferies belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach einer aktualisierten Konzernstrategie auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.Die Veranstaltung des Auto- und Lkw-Herstellers habe nur in begrenztem Umfang neue Informationen geliefert, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv wertete er die bestätigte Fokussierung auf die Verbesserung der Kapitalsituation sowie die aus seiner Sicht unerwartet hohen Kostensenkungsziele bis zum Jahr 2025./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 18:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 18:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.