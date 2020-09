Jefferies belässt DBAG auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Während der Veranstaltung der Beteiligungsgesellschaft sei der Weg zu den Zielen bis 2023 glaubwürdig dargestellt worden, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung eröffne eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Bis zum Kursziel geben es fast 30 Prozent Potenzial./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 19:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 19:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.