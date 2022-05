Jefferies belässt Credit Suisse auf 'Hold' - Ziel 6,90 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Credit Suisse auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,90 Franken belassen. Dem Schweizer Bankhaus stünden eventuell noch mehr Schmerzen bevor als derzeit erwartet, sollte sich ein Bericht bezüglich Überlegungen zur Stärkung der Kapitalausstattung bewahrheiten, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die harte Kernkapitalquote liege mit derzeit 13,8 Prozent knapp unter dem Ziel von 14 Prozent und dürfte im Jahresverlauf weiter sinken - schuld seien die schwachen operativen Trends und wettbewerbsrechtlicher Gegenwind./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 02:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 02:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.