Jefferies belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Die Chemieunternehmen dürften ihre Ausblicke für 2021 zwar bis zu den Zahlen für das diesjährige Schlussquartal verschieben, aber schon in der laufenden Berichtssaison Hinweise auf die Nachfrageentwicklung, die Lagerbestände sowie mögliche Fusionen und Übernahmen geben, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Covestro sollte sich die Übernahme des Geschäfts mit harzbasierten Farben und Anstrichen vom niederländischen Chemiekonzern DSM trotz der dafür notwendigen Ausgabe neuer Aktien 2021 wertsteigernd auf den Gewinn je Aktie (EPS) auswirken./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 20:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 00:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.