Jefferies belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Für die Geschäfte des Kunststoffkonzerns zeichneten die Besserungen ab, gerade angesichts der Erholungstendenzen in Autobau und Bau, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig sollte der stärkere Fokus auf Spezialitäten zudem die Profitabilität steigern./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 02:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.