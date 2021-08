Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Finanztrends Video zu CTS Eventim



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat CTS Eventim nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Der Veranstalter und Tickethändler habe sich in schwierigen Zeiten gut geschlagen, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Umsatz sei sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum ersten Quartal deutlich gestiegen und liege über der Konsensschätzung. Dank staatlicher Hilfen habe auch das operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht. Einen Ausblick traue sich das Management wegen der Corona-Pandemie aber weiterhin nicht zu./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2021 / 03:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2021 / 03:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.