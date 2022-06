Jefferies belässt CRH auf 'Buy' - Ziel 54,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CRH nach der Ankündigung der Übernahme von Barrette auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,80 Euro belassen. Der Kauf des Anbieters von Zaun- und Geländerlösungen für Wohngebäude für 1,9 Milliarden US-Dollar in bar lasse dem Baustoffkonzern immer noch genug Spielraum, für 23 Milliarden Dollar weitere Akquisitionen zu tätigen oder Aktien zurückzukaufen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2022 / 06:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2022 / 06:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.