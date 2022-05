Jefferies belässt CRH auf 'Buy' - Ziel 54,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Finanztrends Video zu CRH



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,80 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des US-Baustoff- und Zementkonzerns Summit Materials lasse positive Folgerungen auch für CRH zu, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies unter anderem auf steigende Staatsausgaben für Infrastruktur in Zentralregionen der USA./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 19:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.