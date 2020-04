Jefferies belässt CRH auf 'Buy' - Ziel 28,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,40 Euro belassen.Da der Baustoffkonzern einen Großteil seines Gewinns im Bereich von infrastrurgestriebenen Märkten verdiene, stehe er mit Blick auf die Virus-Krise sowie mögliche staatliche Wirtschaftsprogramme recht gut da, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 04:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 04:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.