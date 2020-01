Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel 94 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen für 2019 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen.Vor allem wegen der Schwäche bei Tesa habe der Konsumgüterhersteller etwas schwächer abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie üblich zu diesem Zeitpunkt sei der Ausblick noch vage. Die Margen könnten aber weiter unter Druck geraten, glaubt die Expertin./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 02:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.