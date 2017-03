Jefferies belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach dem Verkauf von Anteilen an Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen.Die von 64,2 auf 53,3 Prozent reduzierte Beteiligung an der Kunststofftochter dürfte dem Pharma- und Chemiekonzern rund 1,5 Milliarden Euro in die Kassen spülen, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Mittwoch./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.