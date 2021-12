Jefferies belässt Barclays auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Barclays auf "Buy" belassen. Seit den ersten Nachrichten über die neue Coronavirus-Variante Omikron zählten die europäischen Bankentitel im Sektorvergleich zu den größten Verlierern, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dadurch eröffneten sich Kaufgelegenheiten für ihre "Top Picks" UBS, Societe Generale, Unicredit und Barclays. Falls Omikron sich in den kommenden Wochen als ernsthafte Bedrohung für die Konjunkturerholung und die Märkte erweise, seien die nordeuropäischen Banken, KBC, Credit Agricole und UBS erste Wahl. Dagegen zählten in einem "milden" Szenario neben der UBS und Societe Generale Unicredit und Barclays zu ihren Favoriten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 11:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.