Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Der Chemiekonzern sei erwartungsgemäß stark ins Jahr gestartet, was der vorsichtige Jahresausblick aber zunichte gemacht habe, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Freitag./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.