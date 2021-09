Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 9950 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9950 Pence belassen.Die positiven Daten zu dem Medikament Lynparza gegen Prostata-Krebs ließen auf ein Potenzial über den bestehenden Schätzungen schließen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Theoretisch bestehe die Chance, dass das Potenzial mit dem Mittel in der Erstlinientherapie auf drei bis fünf Milliarden Dollar beläuft./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2021 / 02:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.