Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einem Medienbericht über eine Wiederaufnahme der Produktion in der Ukraine auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Wiederanfahren eines Hochofens für die Roheisenproduktion wäre ein erstes Zeichen für einen Neustart in dem Land seit der Stilllegung Anfang März, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Ukraine produziere der Konzern sechs Prozent des gesamten Stahlausstoßes./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 12:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 12:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.