Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Wasserstoff in der Stahlproduktion sei ein möglicher "Game Changer" für die Branche, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit gebe es die Möglichkeit zur Reduzierung der CO2-Emissionen und wirklich "grünen Stahl". Die Technologie komme aber nicht ohne Hürden - Kosten, Strombedarf und die Herstellung von "grünem Wasserstoff". ThyssenKrupp, SSAB und ArcelorMittal seien Hauptprofiteure des Themas./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 10:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.