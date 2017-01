Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 950 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon vor Zahlen zum Schlussquartal 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 950 US-Dollar belassen.Online-Unternehmen mit einem starken Werbegeschäft auf mobilen Endgeräten wie die Alphabet-Tochter Google und besonders Facebook erschienen am besten positioniert, schrieb Analyst Brian Fitzgerald in einer Studie vom Dienstag. Im Bereich E-Commerce bleibe die Aktie von Amazon angesichts des weiter steigenden Marktanteils sein bevorzugter Titel. Amazon sollte mit seinen Zahlen positiv überraschen./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.