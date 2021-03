Jefferies belässt Amadeus IT auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amadeus IT nach einem Gespräch mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Als ein Kernelement hob Analyst Julian Serafini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor, dass Kosteneinsparungen nicht der Hauptgrund für eine Zusammenarbeit mit Microsoft gewesen seien. Weitere wesentliche Aussagen des Anbieters von Reservierungssystemen seien gewesen, dass sich die Umsätze im Bereich Hotellerie & Beherbergung am schnellsten erholen dürften und die Dynamik im Bereich Flugreise-IT weiter zunehme. Eine Wiederaufnahme von Ausschüttungen an Aktionäre sei im Zuge einer fortgesetzten Geschäftserholung möglich./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 13:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.