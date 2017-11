Jefferies belässt Alstria Office auf 'Buy' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen.In den ersten neun Monaten habe das Immobilienunternehmen die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer Studie vom Dienstag. Stark sei aber das Abschneiden bei Vermietungen ausgefallen, was die insgesamt gute Marktverfassung untermauere. Er sieht das Immobilienportfolio von Alstria als zu konservativ bewertet an./tih/gl Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.