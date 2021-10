Jefferies belässt Alphabet auf 'Buy' - Ziel 3325 Dollar

Finanztrends Video zu Alphabet A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3325 US-Dollar belassen.Der Umsatz habe in den meisten Segmenten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auf geographischer Ebene betrachtet sei das Wachstum gut, auch wenn es sich vor dem Hintergrund hoher Werte aus dem Vorquartal etwas verlangsamt habe./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 16:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 16:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.