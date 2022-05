Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner habe der Anlagenbauer seinen Anteil an Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie (MOCVD) 2021 das sechste Jahr in Folge auf nun 75 Prozent gesteigert, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich in den kommenden Jahren fortsetzen und Aixtron einen zunehmenden Monopol-Status sowie einen deutlichen Bewertungsaufschlag zur Branche bescheren - ähnlich wie beim Chipausrüster ASML im Lithografiemarkt zu beobachten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 03:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.