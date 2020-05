Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Auch wenn es angesichts der Luftfahrtkrise der Griff nach einem Strohhalm sei, so könnten doch die Staatshilfen für Air-France KLM und die Lufthansa auch positiv für den Flugzeugbauer Airbus sein, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könnten die Staaten aus Umweltgründen bei der Flugzeugbeschaffung mitreden und auf den Ersatz von Modellen mit hohen Kerosinverbrauch durch verbrauchsärmere Maschinen drängen. Das wäre dann eine Art Abwrackprämie, die Airbus ein Stück weit helfen könnte./mis/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 01:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / 01:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.