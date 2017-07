Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Das zweite Quartal des Flugzeugbauers sei - ähnlich wie das erste - wenig erquicklich ausgefallen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer Studie vom Donnerstag. Es gebe noch eine lange "To-Do-Liste", aber selbst im laufenden Jahr sei bereits ein Licht am Horizont zu erspähen. Es helfe, dass die Jahresziele bekräftigt wurden./ck/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.