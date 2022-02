Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auftrags- und Auslieferungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Für einen typischerweise schwachen Monat seien die 30 Auslieferungen im Januar in Ordnung, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 36 neue Aufträge stünden 52 Stornierungen durch Qatar Airways gegenüber. Insgesamt weiche der Januar wenig vom üblichen Trend in diesem Monat ab./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 02:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.