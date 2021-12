Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 3330 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3330 Euro belassen. Bisher habe der Zahlungsabwickler nur eine Handvoll Kunden im Geschäft mit eigenen Geldkarten (Issuing), schrieb Analyst Paul Kratz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Bereich sei aber ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie./gl/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.