Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1495 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 Euro belassen.Der niederländische Zahlungsabwickler habe zwar die sehr hochgesteckten Markterwartungen durch die Bank verfehlt, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Lockdown-Maßnahmen im Zuge der Virus-Krise aber sei das Geschäftsvolumen gleichwohl stark angestiegen, wenn man das Reisegeschäft außen vor lasse./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 12:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.