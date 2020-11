Jefferies belässt ABB auf 'Underperform' - Ziel 19 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach einer Pressemitteilung zum Kapitalmarkttag auf "Underperform" mit einem Kursziel von 19 Franken belassen.Die neuen Ziele des Industriekonzerns seien doch recht enttäuschend, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Es deute alles auf eine sinkende Profitabilität hin, wobei das Margenziel allerdings gar nicht erwähnt worden sei. Zudem blieben die Investitionen vage und vor allem geringer als bei der Konkurrenz./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 02:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 02:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.