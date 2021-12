Jefferies belässt 1&1 auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro

Finanztrends Video zu 1&1



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für 1&1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich des Vertrags mit Vantage Towers für ihr Mobilfunknetz. Er rechnet 2022 mit weiteren solcher Deals, bevor die genauen Pläne publik werden./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 03:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 03:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.