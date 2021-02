Jefferies belässt 1&1 Drillisch auf 'Hold'

Finanztrends Video zu 1&1 Drillisch



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat 1&1 Drillisch nach einer abgeschlossenen Prüfung durch die EU-Kommission über den National-Roaming-Streit mit Telefonica auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,20 Euro belassen.Der Durchbruch für ein National-Roaming-Abkommen sei damit geschafft, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Reaktion am Freitag. Telefonica habe ihr im Oktober 2020 vorgelegtes Angebot nachbessern müssen und dieses dem Maintaler Telekomanbieter nun vorgelegt. 1&1 Drillisch habe bis zum 19. Februar Zeit, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 12:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 12:57 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.