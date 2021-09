JPMorgan startet Vitesco mit 'Neutral' - Ziel 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der von Continental abgespaltenen Vitesco bei einem Kursziel von 66 Euro mit "Neutral" aufgenommen.Der Analyst Jose Asumendi will beim Antriebstechnik-Unternehmen auf einen klareren Fahrplan für die Profitabilität und das Geschäft mit der Elektromobilität warten, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Recht unklar bleibe auch, wie die Conti-Sparte mit den Forschungs- und Entwicklungsausgaben haushalten will angesichts der schnellen technologischen Fortschritte, die es derzeit im Automobilsektor gebe./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 07:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 07:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.