JPMorgan startet Vantage Towers mit 'Neutral' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vantage Towers":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vantage Towers mit "Neutral" und einem Kursziel von 29 Euro in die Bewertung aufgenommen.Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Betreiber von Sendemasten eine Vodafone