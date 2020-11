JPMorgan startet Hensoldt mit 'Overweight' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Hensoldt bei einem Kursziel von 13 Euro mit "Overweight" aufgenommen.Nach langer Zeit geringer Investitionen in Wehrtechnik steigere Deutschland den Etat wieder auf ein eher mit den europäischen Partners vergleichbares Niveau, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Spezialist für Rüstungselektronik erziele 43 Prozent seiner Umsätze in der Heimat./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 21:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 00:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.