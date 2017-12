JPMorgan startet HelloFresh mit 'Neutral' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HelloFresh mit "Neutral" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Kochboxenabieter sei weltweit führend, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Wettbewerb werde jedoch intensiver. Diebel rechnet daher mit hohen Investitionen, die das Gewinnwachstum bremsen./ag/zb Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.