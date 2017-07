JPMorgan startet Ceconomy mit 'Neutral' - Ziel 10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ceconomy mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die aus der Metro-Aufspaltung hervorgegangene Aktie der Elektronik-Handelskette habe großes Margenpotenzial, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Entwicklung sei aber noch in einer zu frühen Phase, um der Aktie ein besseres Votum zu geben./tih/la Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.