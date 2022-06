JPMorgan sieht Vodafone als Kaufchance - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Pence belassen. Die europäischen Marktstrategen von JPMorgan sehen die Papiere des Telekomkonzerns laut einer am Montag vorliegenden Studie als Kaufchance. Ihr Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Konsensschätzung sei seit Januar 2020 vor der Corona-Krise überdurchschnittlich gesunken, hieß es. Gleichzeitig trauten die Branchenexperten dem Unternehmen im kommenden Jahr höhere Ergebnisse zu als der Markt und sähen keine Kredit- und Refinanzierungsrisiken. Analyst Akhil Dattani rechnet 2022 mit einem Merger im Mobilfunkmastenbereich und einer Konsolidierung der Mobilfunkbranche in Großbritannien. Beides wäre günstig für den Schuldenabbau und die Wertschöpfung von Vodafone./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2022 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / 03:30 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.