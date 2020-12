JPMorgan sieht Deutsche Telekom als 'Top Idea' - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan stuft die Deutsche Telekom in einer Branchenstudie neu als "Top Idea" unter seinen neuen "Top Picks" ein.Zugleich senkte Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie zwar sein Kursziel minimal von 23,60 auf 23,50 Euro, bekräftigte aber die Einstufung "Overweight". Nachdem europäische Telekomaktien in den vergangenen fünf Jahren deutlich schlechter als der Markt gelaufen seien, lägen die Bewertungen auf einem rekordniedrigen Niveau, schrieb er. Die T-Aktie sei trotz einer vergleichsweise guten Entwicklung seit Jahresbeginn massiv unterbewertet. Gleichzeitig sei dem Konzern die Rückkehr zu operativem Ergebniswachstum (Ebitda) gelungen und die Konsensschätzungen hätten erhebliches Potenzial./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.