JPMorgan setzt Fedex auf 'Analyst Focus Liste' - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien des Deutsche-Post-Konkurrenten Fedex auf die "Analyst Focus Liste" gesetzt.Analyst Brian Ossenbeck bestätigte zudem in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie das "Overweight"-Votum mit einem Kursziel von 340 US-Dollar. Obwohl sich die Perspektiven für Preissetzungsmacht von Logistikern deutlich verbesserte hätten und Kapazitätsdisziplin in der Branche herrsche, erschienen die Aktien immer noch unterbewertet, schrieb der Experte. Und dabei hätten die Versandpreise noch Luft nach oben./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 01:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 01:44 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.