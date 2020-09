JPMorgan senkt Ziel für Zurich auf 370 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 390 auf 370 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Wegen ungünstiger Wechselkursentwicklungen traut Analyst Edward Morris dem Versicherer laut einer am Montag vorliegenden Studie 2020 keine Dividendensteigerung zu. Er passte daraufhin seine Dividendenannahmen an, betonte aber, dass eine in Franken gleichbleibende Dividende in US-Dollar immer noch einer Steigerung um mehr als fünf Prozent entspräche. Weiter attraktiv bleibe aber die knapp sechsprozentige Dividendenrendite./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 18:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.