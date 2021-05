JPMorgan senkt Ziel für Vestas auf 136 Kronen - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 140 auf 136 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Analyst Akash Gupta kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine diesjährigen Schätzungen für den Windkraftkonzern, womit er - ähnlich dem ersten Quartal im Jahr 2020 - dem sehr schwachen Jahresstart Rechnung trage./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 19:38 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.