JPMorgan senkt Ziel für Unilever auf 4200 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 4600 auf 4200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Angesichts des gesenkten Margenausblicks habe sie ihre Schätzungen nur etwas angepasst, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten bei der Preisgestaltung des Lebensmittelkonzerns seien weiterhin ein Belastungsfaktor. Das neue Kursziel reflektiere die Verschiebung des Bewertungshorizontes um ein Jahr in die Zukunft sowie die mangelnden Prognostizierbarkeit der kurzfristigen Gewinnentwicklung./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 21:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.